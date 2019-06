La barca costruita con le bottiglie di plastica è pronta per salpare alla volta di Venezia

Conto alla rovescia per Mal di Plastica, l'imbarcazione realizzata con materiali plastici e di recupero ideata e costruita da Matteo Munaretto, Stefano Rossini, Piero Munaretto che partirà dalla Darsena di Rimini alla volta di Venezia, martedì alle 12. La barca sarà spinta da una vela, un sistema a pedali, e un piccolo motore di emergenza e arriverà a Venezia, presso la Compagnia della vela (isola di San Giorgio) l’8 giugno.

Mal di plastica è un progetto iniziato nell’autunno scorso con la raccolta di materiale plastico di recupero (principalmente bottiglie) per realizzare una imbarcazione. La raccolta di bottiglie ha coinvolto circa 900 bambini della provincia di Rimini. I bambini hanno raccolto le bottiglie e le hanno consegnate ricevendo in cambio una borraccia di alluminio. La barca è stata realizzata interamente a Rimini, luogo da cui partirà il viaggio nell’estate 2019 sino a Venezia. Rimanendo sempre vicino alla costa la barca sarà facilmente raggiungibile da chiunque per essere “accompagnata” nella sua avventura fino alla laguna veneta. Obiettivo del progetto è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilizzo della plastica usa e getta, sulla dispersione di rifiuti plastici in mare e sul consumo di bottiglie di plastica (si stima un consumo pro capite di acqua in bottiglia di 200 litri a persona. Quello dell’Italia è uno dei più alti al mondo).