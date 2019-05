Gli studenti dell'università portano in spiaggia il Beachallenge, un circuito tra sport e divertimento

In occasione della WellnessWeek gli studenti del corso di Laura Magistrale in Wellness Culture: sport, health and Tourism (Università di Bologna - Campus di Rimini) in collaborazione con Le Spiagge Srl di Rimini hanno organizzato un evento all'insegna dello sport, del gioco e di tanto divertimento. Si chiama BeaChallenge ed è circuito atletico a stazioni distanziate da compiere a squadre. In ognuna delle stazioni (dal bagno 58 al bagno 62) ci saranno delle attività da svolgere: giochi antichi rivisitati, staffette e prove di abilità, tutte sfide da superare per raggiungere il traguardo finale. La lunghezza massima è di 800 metri e l'appuntamento è sabato 25 maggio, alle 14 sulla battigia dei bagni 58

Questa mattina è stata anche presentata la quarta stagione di BoaBay che prenderà il via il 1 ° giugno con la Boathlon Monster Competition, una competizione dove mostrare i muscoli sia in acqua che sui gonfiabili. La gara vede ancora imbattuto il record del campione olimpico riminese Simone Sabbioni con 10’22’’ darà il via ufficialmente al divertimento nell’Aquapark galleggiante più grande al mondo.