Bici e treni, arriva un weekend dedicato alla mobilità sostenibile

Sbarca anche a Rimini l’8 Novembre il progetto bikER finalizzato a promuovere uno stile di vita più sano e più sostenibile in Emilia-Romagna. Per 5 giorni gli esperti della mobilità ciclistica della velostazione Dynamo Bologna e i volontari dell'associazione #salvaciclistiBologna saranno presenti con un infopoint nelle principali stazioni della Regione. Il progetto BikER raccoglie informazioni sui servizi, sugli incentivi e sui luoghi dell’intermodalità, rivolgendosi a tutti coloro che per motivi di lavoro o studio si muovono ogni giorno sul territorio regionale e a chi è a favore di un tipo di mobilità ecosostenibile. L'InterMobility Week fa tappa alla stazione di Rimini l'8 novembre dalle 8 alle 14 (info: bikerbicipiutreno.it).

Agli appositi infopoint i cittadini potranno trovare tutte le informazioni utili agli spostamenti bici+treno, agli incentivi comunali, parcheggi custoditi, bikesharing e percorsi ciclabili. Inoltre, verranno regalati piccoli gadget e fatte delle piccole riparazioni gratuite alle biciclette. Verrà infine messa a disposizione una bicicletta pieghevole da poter provare. Il progetto BikER prevede anche la diffusione di una guida, gratuita e scaricabile online, che riassume tutte le informazioni sull'intermodalità. "In un mondo che mai tanto quanto adesso deve puntare all’ecosostenibilità e a contenere l'inquinamento atmosferico, è fondamentale sostenere iniziative come questa" - afferma la Consigliera Regionale del PD Nadia Rossi. In questi 5 anni, la Regione ha stanziato 25 milioni di euro che hanno attivato investimenti per oltre 40 milioni volti a migliorare e aumentare la presenza di piste ciclabili, infrastrutture ai servizi della mobilità sostenibile e velostazioni. Sulla scia di questo percorso, ha deciso di contribuire anche al finanziamento del progetto BikER. Inoltre, grazie a risoluzione che la Consigliera Rossi ha presentato nel 2017 come prima firmataria, l'intermodalità treno+bici a Rimini sarà facilitata dalla presenza della velostazione denominata Bike Park creata grazie a contributi regionali, situata a fianco della stazione FS e che aprirà a fine Novembre.

