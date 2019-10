Bike Park, servizio assegnato alla cooperativa Metis: ecco quanto costa il deposito bici

E’ arrivata anche in linea definitiva l’aggiudicazione dell’affidamento alla cooperativa sociale Metis di Rimini, dei servizi della nuova Velostazione denominata “Bike park”. La determina dirigenziale che lo sancisce, approvata lo scorso giovedì 24 ottobre, conferma quanto era stato già comunicato in settembre, nella fase di aggiudicazione provvisoria. Il servizio assegnato per la durata di 8 anni, partirà entro la fine di novembre, in concomitanza con la partenza del Metromare e prevede il seguente tariffario (iva esclusa) : €1,98 per 6 ore di deposito della bicicletta; € 2,97 per 24 ore; €11,88 per una settimana intera; € 24,75 per un mese e € 198 per depositare una bici per un anno.

Verifiche e assegnazione

Sono terminate infatti positivamente le verifiche previste che assegnano alla cooperativa riminese la concessione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si tratta dell’affidamento in concessione dei servizi di deposito custodito, noleggio e riparazione biciclette da svolgere nella nuova Velostazione “Bike park” di via Dante Alighieri nei pressi della stazione ferroviaria. Servizi, che costituiscono sia in termini economici che funzionali l'oggetto principale del contratto, e che consistono principalmente del deposito e custodia delle biciclette; del servizio di noleggio biciclette; di un servizio bar e attività a carattere commerciale legata ai cicli; per la ricarica biciclette elettriche; la manutenzione e riparazione delle biciclette; la pulizia e manutenzione ordinaria della velostazione e dell’area antistante; la realizzazione di eventi e attività complementari, anche mediante l'utilizzo della corte esterna; la collaborazione e sinergia con i ragazzi di RadioImmaginaria e con i ragazzi del Liceo Serpieri.

Il commento dell'assessore

“È una tappa importante del percorso di riqualificazione in corso dell’area stazione – dichiara l’Assessore alla Mobilità Roberta Frisoni - un servizio che siamo certi potrà dare risposta alle esigenze di tanti pendolari e cittadini che richiedono un servizio di deposito custodito, così come ai turisti e visitatori occasionali che potranno noleggiare biciclette per girare e visitare la nostra città. Un servizio di deposito e noleggio biciclette in stazione, nell’edificio Ex-globo, che le ferrovie hanno concesso in comodato d’uso all’amministrazione comunale per farlo diventare un poliedrico centro destinato alle biciclette e non solo. Bike park sarà anche luogo di sperimentazione di nuovi modi di fare cultura e comunicare con la città e i turisti sui temi dell’ambiente e della rigenerazione urbana, la mobilità sostenibile, l’intermodalità bici - treno e bici - Metromare, nonché fungere da volano per la riqualificazione dell’intera area adiacente alla stazione ferroviaria, su cui è in atto un profondo intervento di cambiamento. Non è un caso che prevediamo l’avvio del servizio in comitanza con lo start di Metromare: l’integrazione tra mezzo pubblico e mobilità su due ruote è uno degli asset principali di cambiamento della cultura del muoversi in città, obiettivo del metrò di costa”