Botteghe storiche, consegnate le targhe speciali a due attività

Il progetto di Confcommercio della provincia di Rimini per valorizzare il patrimonio delle Botteghe Storiche riminesi è partito dalla birreria Bull&Bush e dallo lo storico rivenditore di auto, camion e auto storiche Cappelli, che pochi giorni fa sono stati ufficialmente iscritti nell’Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Rimini. Alla famiglia Casadei del Bull&Bush e ai fratelli Cappelli dell’omonimo rivenditore di auto è stata consegnata dal presidente Gianni Indino la speciale targa di Bottega Storica. Oltre alla parte ufficiale con le insegne di Regione, Provincia e Comune che ne sanciscono l’iscrizione all’Albo, questa targa speciale permette di inserirsi nel progetto di valorizzazione creato da Confcommercio provinciale “Itinerari Botteghe Storiche - Custodi di Identità e Tradizioni -”, che si pone come obiettivo di valorizzare il patrimonio di identità conservato nelle attività commerciali storiche, anche attraverso il linguaggio dell’innovazione.

Attraverso il QR Code apposto sulla targa, si arriverà sul sito dell’iniziativa dove si troverà la scheda dell’attività con testi, curiosità e fotografie d’epoca. Grande spazio sarà dedicato agli itinerari per guidare cittadini e turisti di bottega in bottega attraverso le più diffuse tecnologie di geolocalizzazione. Itinerari tematici all’interno della città, in funzione delle varietà merceologiche: Intrattenimento, Gusto, Caffè, Stile, Drogherie, Empori. Previsti tour dedicati in cui turisti e residenti saranno accompagnati alla scoperta delle attività storiche del territorio dalle guide turistiche professioniste di Confguide, aderente a Confcommercio. Sono circa una sessantina le imprese nostre associate in lizza per entrare a far parte del progetto. “Con questo progetto uniamo storia, tecnologia e turismo, mettendo a sistema le Botteghe Storiche del territorio – spiega Gianni Indino, presidente di Confcommercio della provincia di Rimini -. Con l’ingresso del Bull&Bush e di Cappelli auto, due realtà autenticamente storiche gestite dalle stesse famiglie fin dalla loro nascita. Luoghi che invito a visitare per fare un tuffo in una Rimini fatta di tradizione, di ricordi indelebili e di chicche più uniche che rare. Andate di bottega in bottega per farvi trasportare, scoprendo o riscoprendo attività che ancora oggi si dimostrano in grado di parlarci della nostra città, lontani da quel processo di standardizzazione che sta minando alle fondamenta le nostre radici culturali e sociali”.