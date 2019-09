Rimini Calcio, in chiusura la campagna abbonamenti

C’è tempo sino a sabato per aderire alla campagna “Io C sarò” e sottoscrivere il proprio abbonamento al Rimini F. C. per la stagione 2019-20. Fino a questo momento la campagna ha toccato quota 1.154. Gli abbonamenti protranno essere ancora sottoscritti, come sempre presentando un documento di identità, nel punto vendita Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69 Rimini.

Si ricorda che nell’ufficio del “Romeo Neri” posto sotto la Tribuna Centrale sarà possibile ritirare gli abbonamenti sottoscritti sino al 21 agosto (sia quelli allo stadio che da Pruccoli). Questa settimana le tessere potranno ancora essere ritirate, presentandosi muniti della ricevuta rilasciata al momento della sottoscrizione, domani dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12. Anche la prossima domenica, in occasione del match Rimini-Sudtirol, sarà comunque possibile accedere al “Romeo Neri” semplicemente presentando la suddetta ricevuta.