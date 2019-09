Cambio di orario per l'Urp, l'Ufficio relazioni con il pubblico

Cambia, a partire dal prossimo 1 ottobre, l’orario di apertura al pubblico dell’URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Rimini. Il front office di piazza Cavour, 27 sarà aperto - per le prossime settimane - dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13. Invariati i contatti telefonici 0541 704704 e l’indirizzo mail, urp@comune.rimini.it.

Tra i principali Servizi che offre l’Urp:

Servizio Informazioni e rilascio modulistica

Presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico si possono ottenere informazioni generali sulla pubblica amministrazione, sugli uffici e sui servizi offerti dal Comune (sedi, orari, competenze, funzioni)

Servizio "Punto d'Ascolto"

E' un filo diretto che consente ai cittadini di presentare esposti, reclami, segnalazioni, suggerimenti e apprezzamenti a tutela di interessi personali o collettivi in merito a disfunzioni e irregolarità.

Servizio Accesso agli Atti e ricezione istanze Accesso Civico

Per diritto di accesso agli atti si intende il diritto di visionare e/o richiedere copia degli atti della Pubblica amministrazione. Sportelli ai cittadini

Presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico sono attivi i seguenti sportelli gratuiti per i cittadini:

Sportello consumatori per consulenza gratuita delle locali associazioni di consumatori (in collaborazione con le asscociazioni dei consumatori). Il Notaio risponde - per consulenza notarile gratuita in tema di acquisto casa, mutui ed altre problematiche familiari al fine di agevolare il cittadino (in collaborazione con il consiglio notarili.