Campo nomadi abusivo in via Tolemaide: un centinaio di persone e 27 roulotte parcheggiate

Cittadini sempre più esasperati per l'arrivo delle carovane dei nomadi in via Tolemaide. "Da quasi due settimane stiamo vivendo una situazione scomoda e imbarazzante - afferma una signora, dipendente di un'azienda della zona - Sono già state fatte diverse segnalazioni, ma la situazione non si è risolta, bensì è peggiorata. Come privata cittadina mi sento poco tutelata dall'amministrazione pubblica".

"Ad oggi parliamo di 27 roulotte con altrettante autovetture che stanno occupando non solo il parcheggio (nell'area del Mercatone Uno ndr), ma anche la zona di transito. L’area è occupata da sedie, tavoli, corde per stendere i panni e inoltre ci sono anche molti minorenni, bambini di circa un anno fino a 14 anni che giocano senza essere sorvegliati da nessun adulto.

Ribadisco che è un'area di transito, dove oltre alle macchine passano anche camion e TIR e quindi molto pericolosa. Per di più, la sera accendono il fuoco per cucinare e utilizzano gli idranti presenti nella zona per prelevare acqua. Lo stato di degrado ambientale è significativo, e sicuramente senza alcun intervento andrà solo a peggiorare. Futile descrivere gli odori e la quantità di imballaggi che “viaggiano” nell'area". La nostra lettrice è dipendente di un'azienda della zona ed evidenzia che i clienti, ma anche i dipendenti delle società vicine sono costretti a parcheggiare nel campo vicino per mancanza di spazio