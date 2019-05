Elezioni europee, Carla Franchini: "A Bruxelles mi batterò per migliorare tutele e salari dei lavoratori"

“Porterò le istanze dei lavoratori al Parlamento europeo. E mi batterò per la difesa dei loro diritti”. E’ quanto dichiara Carla Franchini, candidata del M5S, alle elezioni europee del 26 maggio al termine dell’incontro avuto in mattinata con i vertici provinciali del sindacato Uil: “due ore di intenso confronto e dialogo dal quale sono scaturiti utilissimi spunti”, sottolinea la Franchini. “Sarà, quindi, un mio impegno - aggiunge la candidata del M5S - quello di avviare un percorso che porti alla concreta possibilità di prevedere contrattazioni collettive di comparto a livello europeo per garantire un più equo sviluppo del mondo del lavoro in tutti i paesi europei non solo in termini retributivi ma anche in tema di sicurezza previdenza e tutela del lavoratore”. La Franchini ha poi ribadito la necessità “di mantenere un dialogo ed un confronto costante sul piano territoriale onde portare in Europa le esigenze e le richieste del mondo del lavoro ed in particolare per il territorio locale”. E sulle problematiche relative ai lavoratori frontalieri ha aggiunto: “E’ necessaria una regolamentazione della situazione dei lavoratori frontalieri con conseguente maggior tutela in termini di trattamento del rapporto lavorativo ad oggi fortemente penalizzante per questa categoria di occupati”. Sull'argomento l'appuntamento è stato rimandato per un confronto a sabato 18 maggio ore 9.30 presso il cinema Tiberio di Rimini in occasione del convegno organizzato da CSIR Consiglio Sindacale Inter Regionale Emilia Romagna, Marche e Repubblica di San Marino, appuntamento al quale la candidata parteciperà. La Franchini ha ribadito inoltre grande interesse e disponibilità al costante confronto con le associazioni sindacali presenti sul territorio: “Porterò la mia esperienza di giurista e dipendente pubblico a servizio delle realtà di rappresentanza sindacale territoriale, soprattutto sul piano dell'incremento dell'occupazionale. La Romagna - conclude la candidata del M5S alle europee - può e deve diventare un modello di riferimento in termini occupazionali nel settore turistico ed agro alimentare che oggi invece manifesta gravi criticità”