Cartoon club dà il via a Riminicomix, tra incontri cosplayer e il lancio degli albi speciali

Apre i battenti domani pomeriggio Riminicomix, la mostra mercato del fumetto e dei games arrivata alla XXIII edizione nell'ambito del festival Cartoon Club. Sul palco di piazzale Fellini si terranno fino a domenica la cosplay convention, proiezioni, spettacoli, concerti, dj set, karaoke e meet&greet con ospiti internazionali, mentre la palazzina Roma (piazzale Fellini) ospiterà ogni mattina lo stage di fumetto e ogni pomeriggio gli incontri con gli autori più famosi. Il foyer della palazzina Roma ospita la mostra delle 12 tavole create dagli artisti del fumetto che compongono il calendario 2019 della Polizia di Stato. Fino a domenica 21 luglio il percorso espositivo accompagnerà i visitatori all’interno del mondo della Polizia di Stato, un mondo che grazie al fumetto permette allo spettatore di “calarsi” nei panni del poliziotto e del servizio che svolge quotidianamente. Fra i tanti appuntamenti in programma domani, alle 18 in palazzina Roma la tavola rotonda “Diritti d’autore e autori con diritti”, con Cristina Ranieri, direttore generale Sintonia, Francesco Rampone, avvocato, Luca Giorgi, autore, Sergio Algozzino, sceneggiatore, Cristian Guzzon, Doc Creativity, Davide Barzi, autore, Alessandro Bottero, giornalista; moderatore Loris Cantarelli, direttore editoriale di Fumo di China. In centro storico, al cinema Fulgor proseguono dalle 17 alle 24 le proiezioni dei cortometraggi animati in concorso al Festival (da segnalare domani sera alle 21 “Dilili a Parigi” di Michel Ocelot), mentre al Museo della Città continuano ogni mattina i laboratori dell'area kids e ogni pomeriggio i workshop del progetto Super@bility. Al cinema Tiberio domani alle 21 la tavola rotonda “L’influenza degli elementi spirituali e dello Shintoismo negli anime e manga giapponesi”, con Francesco Chiatante, regista, Adolfo Morganti, docente Istituto di scienze religiose “Marvelli”, Marco Gentili, regista Francesco Brigante, associazione“Amicizia San Marino – Giappone”, Sergio Algozzino, autore. A seguire il docufilm “Animaland. Racconti tra manga, anime e cosplay”. Per i più piccoli, domani alle 21 all'arena Francesca da Rimini la proiezione di “La strega Rossella e Bastoncino” di J. Lachauer, M. Lang, J. Jaspaert (Gran Bretagna). Tutti gli eventi di Cartoon Club sono a ingresso gratuito.

Gli albi speciali

Evento nell'evento a Cartoon Club, il Festival internazionale del cinema d'animazione, del fumetto e dei games in svolgimento a Rimini fino a domenica. Venerdì alle 12 in palazzina Roma (piazzale Fellini) si terrà l'attesissima presentazione degli albi speciali della 35a edizione di Cartoon Club. Gli amanti del fumetto sanno che il Festival ha una tradizione pluriennale di albi speciali dedicati a celeberrimi personaggi del fumetto italiano, da Dampyr a Martin Mystère, da Diabolik, Dago e Lupo Alberto fino a Don Camillo e

Nathan Never. Quest'anno l'onore spetta a Martin Mystere, Don Camillo e a un'edizione speciale di #Vengoanchio, che vivranno avventure inedite fra la spiaggia e il centro di Rimini, fra Hitchcock e Fellini, il Grand Hotel e il cinema Fulgor. Saranno presenti i grandi del fumetto italiano come Alfredo Castelli, sceneggiatore di Martin Mystere; Lucio Filippucci, disegnatore delle 4 cartoline inedite della serie Martin Mystere – Cartoline da altrove; Davide Barzi, sceneggiatore di Don Camillo; Francesco Bisaro, disegnatore di Don Camillo; Francesco Matteuzzi, sceneggiatore; Luca Mazzocco, sceneggiatore. Nell'occasione, inoltre, Poste Italiane presenterà il nuovo folder filatelico dedicato agli Avengers.