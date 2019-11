Case per gatti randagi e gratuità per sterilizzarli alle famiglie in difficoltà: c'è l'ok della Regione

"Così come avvenuto per i cani, è importante che si metta in campo un’azione integrata per contenere il fenomeno del randagismo felino. Due gli strumenti che la Regione deve mettere in campo: da una parte supportare economicamente i proprietari di gatti affinché possano sterilizzare i propri animali, dall'altra pianificare la realizzazione di nuove strutture dedicate al ricovero dei felini, venendo così incontro alle richieste delle associazioni e di tanti Comuni. Nella provincia di Rimini ad esempio le associazioni animaliste hanno avviato nei mesi scorsi una raccolta firme per chiedere la realizzazione di una struttura dove poter ospitare gatti adulti con attitudine domestica rimasti soli, gatti incidentati non più in grado di essere rimessi in libertà o abbandonati". Questo il senso della risoluzione della consigliera riminese del Pd Nadia Rossi che lunedì è stata approvata in Regione Emilia-Romagna, a contrasto del randagismo felino, sulla scorta di quanto già fatto con risultati positivi per i cani. Le azioni di contenimento del randagismo infatti sono state avviate nella nostra regione in maniera sistematica, oltre vent’anni fa con la Legge regionale n. 27 del 2000. Attraverso una serie di interventi, pianificati in stretta collaborazione con territori e associazioni, il fenomeno è stato quasi definitivamente debellato.