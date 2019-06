Area di piazza Malatesta, come cambiano i parcheggi: nuovi posti auto e moto

Pazienza è la parola chiave usata dal sindaco Andrea Gnassi nel presentare i grandi lavori di riqualificazione dell'area di piazza Malatesta. La città cambia volto ed è inevitabile che ci siano i cantiere. Ma la parola è stata usata soprattutto in riferimento al tema parcheggi. A intervento ultimato ci saranno 1303 posto auto e 306 posti moto nell’area circonvallazione. Nel 2012 (prima dell’intervento su piazza Malatesta) erano 1.029 per le auto e 284 per le moto.

Domani la Giunta si esprimerà sul nuovo accordo con Parkingest per l’ampliamento dello Scarpetti. I lavori potranno iniziare a fine anno ed essere in linea nella conclusione con l’inaugurazione del Museo Fellini alla fine del 2020. Col nuovo parcheggio Scarpetti la disponibilità aumenterà a servizio di tutta l’area fino a 517 posti (+230). Durante i lavori si sta pensando di realizzare aree temporanee dedicate alla sosta. I 90 posti auto del parcheggio Rocca (Campone) saranno sostituiti da 76 posti auto lungo la circonvallazione. Per le moto saranno realizzati 190 attorno a Largo Valturio e 30 posti nell’area ex Sartini. Per raggiungere più facilmente l’Italo Flori è stata realizzata anche una nuova rampa di collegamento con il giardino del castello. "Rassegnamoci per i lavori, cerchiamo di avere tutti pazienza - ha sottolineato Gnassi - e nel frattempo godiamoci questo spazio".