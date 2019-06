Rimini celebra il 73° anniversario della nascita della Repubblica Italiana

Cerimonia in centro storico, davanti alla Prefettura e alla presenza delle massime autorità della provincia, per celebrare il 73° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La cerimonia ufficiale, con il Prefetto che ha passato in rassegna i reparti schierati, è proseguita nel cortile della Prefettura dove la dottoressa Camporota ha fatto il "Brindisi alla Repubblica" con gli Insigniti, la Cittadinanza e le Autorità Civili e Militari. Ha anche inaugurato due spazi espositivi che sarà possibile visitare, all'interno della Prefettura - unitamente al sito archeologico della "Domus Praefecti" -fino alle ore 19,30 odierne.

Elenco insigniti

Dario Bernabei - Militare di fanteria, ha prestato servizio nei ranghi del 56° battaglione mortai, divisione Casale, di stanza in Grecia durante il secondo conflitto mondiale. Dopo l’armistizio del 1943, è stato imprigionato e internato nei campi di concentramento di Munster e Bocholt in Germania dal 9 settembre 1943 all’8 maggio 1944. Ritirano la medaglia d’onore i figli, Alberto, Mario e Massimo Bernabei.

Vito Donato Mecca - Ha combattuto durante il secondo conflitto mondiale come artigliere. Catturato dall’esercito tedesco, è stato dapprima deportato dal 9 settembre 1943 all’11 febbraio 1944; successivamente, imprigionato dai nazisti sul piroscafo inabissatosi al largo dell’isola di Patroklos e scampato al naufragio. Ritira la medaglia d’onore il nipote, Vito Mecca.

Addolorata di Campi - Ispettore - in pensione - della Polizia di Stato, ha preso parte all’operazione di polizia contro la “Banda della Uno Bianca”. Attualmente presidente provinciale dell’Unione nazionale Cavalieri d’Italia. La sig.ra di Campi ritira il diploma dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.

Dott. Oreste Capocasa - Dirigente generale della Polizia di Stato, dopo essersi distinto nell’esercizio delle funzioni come questore di Rimini, ha successivamente ricoperto la medesima carica a Modena e ad Ancona. Il Questore Capocasa ritira il diploma dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.

Ten col. Sergio Franco - Ufficiale dell’Aeronautica Militare, Capo Ufficio Comando della 1° Brigata Aerea di Cervia. Il Ten col. Franco ritira il diploma dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.

Brig. Capo C.C. Stefano Caldato - Capo equipaggio del Nucleo Radiomobile della compagnia Carabinieri di Riccione. Il Brig. Capo Caldato ritira il diploma dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.

Francesco Gengotti - Operaio minatore nella miniera di zolfo di Perticara, socialmente impegnato in associazioni di volontariato e sindacali. Insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana; ritirano il diploma i figli, Luciano, Nando e Suor Maria Teresa.

Dott.ssa Cristina Alberani - Responsabile marketing aziendale e comunicazione, curatrice di numerosi eventi e congressi. La dott.ssa Alberani ritira il diploma dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.