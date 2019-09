Centri l'impiego, i nuovi orari e le convocazioni per chi può ricevere il reddito di cittadinanza

Dal 1° ottobre al 15 dicembre i Centri per l'impiego di Rimini e Riccione (con le relative sedi decentrate) nei pomeriggi di martedì e di giovedì saranno chiusi al pubblico poiché riceveranno solo su appuntamento. Tale modalità operativa si rende necessaria per avviare le convocazioni dei percettori di Reddito di Cittadinanza. Per l’accesso senza appuntamento gli uffici saranno regolarmente aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13. I servizi per il Collocamento Mirato effettueranno l’orario consueto. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti si può consultare il sito www.agenzialavoro.emr.it/rimini o la pagina Facebook “Centro impiego Rimini”, oppure chiamare il n. 0541.446211 (Cpi Rimini) e il n. 0541.473111 (Cpi Riccione). Sul sito si trovano offerte di lavoro, corsi finanziati, concorsi pubblici, modalità per richiedere documenti online, informazioni varie per i lavoratori e per le aziende.

La seconda fase del reddito di cittadinanza partita in tutta la Regione

Da metà mese sono iniziate le convocazioni dei beneficiari e dei loro familiari da parte dei Centri per l’impiego.

Dal 16 settembre ha preso il via in tutta l'Emilia-Romagna la seconda fase del reddito di cittadinanza, e cioè la progressiva convocazione e presa in carico dei beneficiari e dei loro familiari da parte dei Centri per l’impiego.

La presa in carico comporterà la sottoscrizione del patto per il lavoro e l’erogazione delle politiche attive che prevedono il successivo rilascio – secondo le norme del reddito di cittadinanza – dell’“assegno di ricollocazione” (uno strumento che aiuta le persone a migliorare le proprie possibilità di ricollocarsi nel mercato del lavoro, usufruendo di servizi di assistenza intensiva personalizzata per la ricerca di occupazione).

I navigator – gli esperti selezionati da Anpal Servizi nel corso dell’estate quali figure di supporto ai Centri per l’impiego per l’erogazione di questi servizi – hanno già svolto una prima formazione teorica e il 10 settembre hanno fatto il loro ingresso nei Centri per l’impiego di tutta la regione. Per diverse settimane continuerà la loro fase di formazione, sia teorica, sia in affiancamento agli operatori dei Cpi, dei quali i navigator costituiscono il supporto.

Nei Centri per l’impiego del Riminese hanno preso servizio 10 dei 13 navigator previsti (7 a Rimini e 3 a Riccione). Dal 17 settembre sono iniziate le convocazioni dei titolari di reddito di cittadinanza che Anpal ha individuato come soggetti occupabili, che rappresentano solo una quota parte del totale dei beneficiari. Dal 24 settembre sono iniziati i colloqui presso i Centri per l’impiego. Entro il mese di dicembre i Centri per l'impiego di Rimini e di Riccione dovranno prendere in carico 1.684 persone, in base agli elenchi forniti da Anpal mediante trasmissione alla sede centrale dell’Agenzia Regionale per il Lavoro che rappresentano il contingente dei beneficiari e dei loro familiari individuati da aprile a luglio scorso.

Questo numero potrà variare se, durante la profilazione che verrà realizzata presso i Centri per l’impiego, le persone risultassero avere caratteristiche più prossime alla necessità di fruire di servizi sociali invece che lavoristici (e in tal caso le persone verranno inviate ai rispettivi Comuni di residenza); a regime anche i servizi sociali potranno dirottare verso i Centri per l’impiego parte del loro target se ritenuto occupabile.