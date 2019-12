Centri per l'impiego chiusi per la selezione degli operatori giudiziari

Mercoledì 18 dicembre, per assicurare il regolare svolgimento dell'asta sui presenti che si terrà presso l'Rds Stadium (ex 105 Stadium) per la selezione di Operatori giudiziari da avviare al Tribunale di Rimini, tutte le sedi provinciali del Centro per l'impiego saranno chiuse al pubblico.

Presso le sedi di Rimini e di Riccione saranno assicurati il servizio di accoglienza e i colloqui di orientamento già prenotati.

Per informazioni: www.agenzialavoro.emr.it/rimini; tel. 0541.446211