Lo chef riminese che ha conquistato Hong Kong e il programma "4 ristoranti"

E' un riminese il vincitore della prima puntata di "Alessandro Borghese - 4 ristoranti", che ha dato il via alla nuova stagione con un viaggio in Cina, alla ricerca della migliore cucina italina. Il programma, partito il 24 settembre, e in onda ogni martedì su Sky Uno, ha visto trionfare lo chef Alessandro Angelini, 44 anni, un talento della cucina italiana. Con il suo locale, il Dine Art, si è affermato a Hong Kong, la sua è una clientela internazionale e il locale apre solo su prenotazione.

Angelini ha partecipato, come spesso accade nella vita, per gioco, come ha raccontato a Sky, "con il mio socio ci siamo detti che potevamo provare e abbiamo vinto. E’ stata una casualità interessante”. La passione per la cucina Angelini la scopre studiando alla scuola alberghiera di Rimini, dopo il diploma lavora in vari alberghi per poi volare in America, a Los Angeles, in un ristorante di lusso. Dopo un periodo negli States torna in Europa per lavorare a Londra alcuni anni da Gualtiero Marchesi. Da lì, attraverso una rete di conoscenze e di contatti, parte per la Birmania e poi approda a Honk Kong.

Sono 17 anni che lavora in Asia e integrarsi in Cina non è stato facile all'inizio, ma adesso lo chef ha messo radici, "sicuramente per i prossimi quattro, cinque anni, per via del contratto con il ristorante, poi dipenderà da come si sviluppano le cose, al momento la situazione è piuttosto calda, non sai mai effettivamente cosa può succedere".

Nonostante Hong Kong sia diventata la sua seconda casa la nostalgia si fa però sentire, Angelini confessa infatti che a mancargli di più è il mare "io sono di Rimini e quindi quei tre mesi estivi mi mancano, mi manca la famiglia, ma l’opportunità che ho qui è qualcosa di molto diverso di ciò che c’è in Italia adesso".

In attesa delle nuove sfide che riserverà il futuro Angelini si è intanto aggiudicato un nuovo successo con questa vittoria in tv. La formula si conferma sempre la stessa: quattro ristoratori visitano i locali degli avversari per dare i loro giudizi su location, menù, servizio e conto, espressi in voti che vanno da 1 a 10. I voti di Alessandro Borghese, in grado di ribaltare tutto, restano segreti fino al termine della puntata, quando viene finalmente svelato il vincitore della puntata. Lo chef riminese ha battuto tutto e i suoi piatti hanno conquistato i palati più esperti.