America Graffiti, i concessionari alzano gli scudi: "Non spetta a noi riassumere i dipendenti"

Nuovo "capitolo" della vicenda America Graffiti. Anzi due. Mercoledì pomeriggio si terra in Prefettura il tavolo con il sindacato e per la prima volta insieme i concessionari e i gestori, al termine del quale le parti sociali incontreranno i 14 lavoratori che stanno seguendo nella causa. Ma la novità, dopo giorni di silenzio e assenza da un precedente incontro col sindacato Filcams Cgil, è l'intervento dei concessionari. Parola dunque ai fratelli Pier Paolo e Pier Antonio Parmeggiani, tramite i loro avvocati, Paolo Santoro, Roberto Dalle Nogare e Felice Zaccone.

In una nota rispondono a quanto affermato dai gestori in merito alle responsabilità nei confronti dei 23 dipendenti del locali, precisando che non spetta ai concessionari demaniali dell’ex bar Nettuno riassumere il personale rimasti a spasso dallo scorso 5 febbraio. I legali evidenziano che i gestori, "Nettuno 2010 srl - America Graffiti, stanno dicendo ai propri dipendenti che il rapporto di lavoro continua con la società dei fratelli Parmeggiani perché l’azienda affittata è ritornata in capo a questi". Di parere contrario i Parmeggiani: "E' la Nettuno 2010 srl - America Graffiti che ha avviato la causa per far valere la nullità del contratto di affitto di azienda stipulato fra le parti, ossia l’insussistenza di un titolo che la legittimi alla gestione dell’azienda", come scritto nell’ordinanza del Tribunale che ha disposto il rilascio dei locali.

Non essendoci quindi il trasferimento di azienda, i concessionari non sono tenuti a riassumere i dipendenti, situazione che già Filcams Cgil aveva rilevato. Inoltre, rispetto al canone d'affitto i Parmeggiani, sempre tramite i loro legali, sottolineano che i gestori non hanno versato il canone d’affitto per parte del 2018, né per il 2019. Di qui il provvedimento di restituzione immediata: "Nettuno 2010 srl - America Graffiti - si legge nella nota - stanno dichiarando di aver sempre pagato tutto". Ma nell’ordinanza del Tribunale si legge come i gestori si siano "resi inadempienti del pagamento del canone d’affitto per quasi tutta l’annualità del 2018... e non risultano documentati pagamenti per l’annualità del 2019". Una vicenda spinosa e "Su questi fatti - evidenziano i legali - e altri ancora il Tribunale si pronuncerà a metà del prossimo mese di marzo".