Un "intervallo" virtuale a ritmo di musica con Federico Mecozzi, Sergio Casabianca e Marco Giorgi

Il cantautore Sergio Casabianca, il discografico e cantante Marco Giorgi, il violinista Federico Mecozzi, l'organizzatrice Sara Urbinati e il direttore di Rimini Classica e musicista Aldo Maria Zangheri saranno ospiti sulla pagina Facabook di Rimini Classica.

L’appuntamento è giovedì alle 20.30 con la tavola rotonda virtuale "Intervallo", in diretta e aperta a tutti. Si parlerà di musica, attività, programmazione, emozioni e speranze del piccolo grande mondo della Musica, con uno sguardo disincantato ma attento a quello che è successo fino a febbraio, quello che ci sarebbe dovuto essere in queste settimane e quello che si spera sarà quando tutto tornerà alla normalità.

I cinque ospiti a causa dell’emergenze sanitaria hanno dovuto rinviare i loro appuntamenti a Rimini in programma queste settimane, e così compensano la loro presenza in Riviera partecipando attivamente all’appuntamento online sulla pagina Facebook di Rimini Classica. Sergio Casabianca per Elementi da Circo sarà il cantautore/trascinatore, Marco Giorgi per la Finale del Festival di Rimini sarà il tecnico/discografico, Federico Mecozzi per Awakening Symphony sarà il musicista/sognatore, Sara Urbinati per Colori della Musica sarà la fan/organizzatrice e Aldo Zangheri sarà il moderatore.

Il pubblico potrà fare le domande a ciascuno dei protagonisti che risponderanno in tempo reale. Per partecipare sarà sufficiente collegarsi ala pagina Facebook Rimini Classica.