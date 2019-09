Sciopero globale per il clima, i ragazzi di Friday for Future lanciano un nuovo appello

Nuova chiamata pubblica per lo sciopero globale per il clima "Friday for Future". Il gruppo Climate Strike di Rimini invita a partecipare all'incontro di martedì prossimo, alle 18.30 nell'invaso del parco Marecchia, per organizzare lo sciopero globale del 27 settembre. I giovani e gli studenti che aderiscono al movimento Fridays for Future lanciano un appello la grave situazione ambientale. "Quest'estate chiunque ha sentito degli incendi in Amazzonia e in Africa, dello scioglimento dei ghiacciai, del ritrovamento di microplastiche in ogni area incontaminata del pianeta. E invece avete sentito qualcosa riguardo ai passi avanti nella transizione alle rinnovabili ? Alla riduzione delle emissioni? Alla lotta contro chi inquina? Probabilmente no, perché in Italia noi tutti facciamo ancora poco - scrivono i ragazzi - Poco quanto il tempo che ci rimane per invertire tendenza. Ma questo non ce lo siamo inventati noi giovani, sono gli scienzati a dirlo e basta leggere l'ultimo report dell'Ipcc, il comitato scientifico dell'Onu sul clima, per preoccuparsene, cosa che evidentemente non fanno i politici e le grandi aziende. Ed è qui che entriamo in gioco noi, il movimento Fridays for Future, che, nato dall'attivismo della sedicenne svedese Greta Thunberg si propone di spingere all'azione sia la società, con tutte le sue cattive abitudini per la salute del pianeta, sia la classe dirigente, ovvero chi possiede la vera responsabilità in quanto capace di operare su scale che vanno oltre l'individuale. Il movimento, che ha raggiunto dimensioni mondiali, ha come fondamenta un'articolazione locale che permette a chiunque di partecipare. Invitiamo quindi tutti ad aggregarsi alle nostre assemblee settimanali: per dibattere, per approfondire, per prepararsi allo sciopero mondiale del 27 settembre, strumento necessario per raggiungere chi è di competenza".