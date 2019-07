Asta deserta per la colonia Bolognese, se ne riparla in autunno

La colonia Bolognese va all'asta a luglio per 18 milioni di euro, sono possibili nuove destinazioni

Giovedì 1Ancora nessuna novità per la colonia Bolognese. L'asta in programma giovedì 11 luglio è andata deserta, la base era di 18 milioni di euro. La conferma dell'asta era arrivata il 21 giugno dai curatori fallimentari Ettore Trippitelli e Fabrizio Tentoni in occasione della presentazione di "Riutilizzarsi", il progetto culturale in programma questa estate. La curatela del fallimento CMV aveva evidenziato in quella occasione che erano possibili offerte al ribasso fino al limite di 13 milioni e mezzo. E per rendere l’immobile più appetibile agli occhi dei futuri acquirenti, ci sono lavori in corso per rendere possibile una modifica della destinazione urbanistica del compendio e spacchettamento per favorire l’acquisto dell’immobile. E’ infatti necessaria una flessibilità dal punto di vista urbanistico e per questo stanno portando avanti un'istanza ad hoc. La prossima asta dovrebbe tenersi il prossimo autunno.“

Lo scorso 21 giugno i curatori avevano affermato, rispetto al progetto del Palloncino rosso: "Abbiamo avvallato il progetto lucidamente folle del Palloncino Rosso. Abbiamo creduto anche con un sostegno economico, ma il nostro obiettivo resta quello di mettere in vendita l’immobile e ci auspichiamo che nel 2020 il Palloncino Rosso non ci sia più, perché vorrebbe dire che la Colonia è stata venduta. La prima asta è imminente. E’ stata lanciata. Non si definirà tutto con la prima asta, ma il nostro auspicio è che non ci sia modo di fare progetti come questi perché la Colonia è venduta”.

