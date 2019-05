Dal negozio di alimentari all'albergo: Ettore e Martina festeggiano i 50 anni dell'hotel Palos

Sono arrivati da tutta Italia per festeggiare i 50 anni di attività dell’hotel Palos. Hanno sfidato la pioggia e il maltempo pur di non perdersi questo momento di festa. Perché per la famiglia Pari e Bernardi si fa questo ed altro. È così che una domenica di metà maggio molto piovosa si trasforma in un compleanno davvero speciale: sono passati 50 anni da quando Ettore e Martina decisero di chiudere il loro negozio di alimentari a Torre Pedrera e dare vita ad un albergo che porta il nome della strada su cui si affaccia: Palos. "In queste 5 decadi si sono susseguite 3 generazioni, ma è rimasta sempre intatta la cosa che ci contraddistingue nel mondo: la romagnolità, definizione che racchiude lo spirito di un’intera regione del nostro bel paese", evidenzia Stefano Benaglia, presidente del Comitato turistico pro loco di Viserbella, che si unisce a nome di tutta la pro loco agli auguri.



"Anche l’amministrazione comunale ha partecipato alla festa con l’assessore Jamil Sadegholvaad - continua Benaglia - che ha ricordato come l’impegno e la determinazione dei Riminesi siano sono stati fondamentali per uscire dalle rovine di una guerra e creare quel benessere che ancora oggi viviamo".