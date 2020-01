Concorso per educatore di nido, in 1.365 per 11 posti: pubblicata la data delle prove

Sono 1.365 le candidate per 11 posti da educatore di nido d'infanzia a tempo indeterminato. Il concorso indetto dal Comune di Rimini è stato preso d'assalto e dei posti a disposizione 4 saranno assegnati a educatrici precarie che per almeno tre anni hanno lavorato per il Comune, anche in modo non consecutivo. Il concorso però ha acceso le proteste anche dei sindacati, Uil e Cgil, perché i posti a disposizione per le precarie sarebbero troppo pochi. Infatti il rischio è che si vedano superare nella graduatoria, a parità di punteggio, per diversi criteri stabiliti nel bando, fra cui il numero dei figli a carico. Un gruppo iscritto al concorso ha così fatto ricorso al Tar.

In questi mesi i sindacati hanno preso posizione sulla situazione in difesa delle educatrici, ma senza risultati. Il Comune sta continuando per la sua strada e proprio venerdì è stata pubblicata la data delle prove scritte che si terranno il 20 maggio, alle 11, all'Rds Stadium. Una prova a risposta chiusa e una pratica, se non si supera la prima non verrà presa in considerazione la seconda. Seguiranno poi gli esami orali.