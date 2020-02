Condotta dorsale sud del Psbo, iniziano i lavori in via Melozzo da Forlì con modifiche al traffico

Continua senza sosta il crono programma dei lavori sulla condotta sud del PSBO di Rimini. Dopo aver terminato i lavori di attraversamento sul parco Fabbri, il cantiere si concentrerà ora su via Melozzo da Forlì, Per consentire l’esecuzione dei lavori di scavo per e dei lavori di posa della condotta per la posa dei collettori fognari, comportando la modifica temporanea e parziale della viabilità.

A partire da lunedì 17 i lavori inizieranno dall’incrocio tra via Bramante e via Melozzo da Forlì per poi proseguire in direzione via Saffi. Via Melozzo da Forlì sarà chiusa a tratti seguendo lo stato di avanzamento dei lavori, garantendo sia l’accesso ai residenti che il passaggio ciclopedonale.