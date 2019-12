Confermati i contributi per i centri estivi: nel 2019 sostegno a 600 famiglie per 185mila euro

Confermati anche per l’estate 2020 i contributi del “Progetto Conciliazione Vita-Lavoro” - promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Nel 2019 sono state 600 le famiglie riminesi a beneficiarne, ricevendo complessivamente aiuti per 185 mila euro. Risorse già stanziate e ricevute dalle famiglie. I beneficiari che hanno richiesto il pagamento in contanti hanno già ricevuto per e-mail il codice per riscuotere il contributo direttamente agli sportelli della Banca UniCredit entro venerdì 13 dicembre. Sono molte le opportunità educative offerte dai Centri estivi del territorio e differenziate per età: si va dai giochi ai laboratori manuali, linguistici o teatrali, dallo sport alle visite a luoghi di interesse. Attività che promuovono la socializzazione, la crescita individuale dei ragazzi e contrastano la povertà educativa dei più giovani.

“Quello dei Centri estivi è una offerta educativa – commenta Mattia Morolli, assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini – ancora più importante per una realtà come la nostra, dove tante famiglie sono impegnate in attività lavorative proprio nel periodo estivo. Un contributo che ha permesso a 600 famiglie di dare continuità pedagogica e relazionale ai loro figli, grazie ad attività presenti su tutto il territorio. Un'opportunità che confermiamo per il terzo anno consecutivo”.