Consegna straordinaria di pacchi alimentari per venti famiglie bisognose

I volontari di Solidarietà Nazionale hanno effettuato martedì una distribuzione straordinaria di pacchi alimentari nella loro sede di via Macanno 32.Una ventina le famiglie riminesi in difficoltà aiutate grazie alla raccolta di generi di prima necessità effettuata nelle settimane precedenti davanti a diversi supermercati del territorio nonché alle donazioni di diversi concittadini.

"Il lockdown è appena passato ma le difficoltà delle famiglie italiane purtroppo sono solo all'inizio. Il blocco delle attività a causa del Coronavirus ha infatti generato una crisi economica che si preannuncia senza precedenti - affermano i volontari di Solidarietà Nazionale - Anche coloro infatti che prima avevano un reddito stabile si trovano oggi in difficoltà, a causa della cassa integrazione non pagata, del bonus per le partite iva già terminato, o dell’impossibilità di accedere al credito. Proprio per questo motivo l'associazione Solidarietà Nazionale, che aiuta già da diverso tempo diverse famiglie riminesi attraverso la consegna di beni di prima necessità, si è affidata alla solidarietà tra la popolazione per fare quadrato in un momento di crisi storico che solo l'aiuto reciproco tra connazionali può aiutare a rendere meno difficile. Non possiamo girare gli occhi dall'altra parte".