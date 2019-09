Contro paure e pregiudizi nasce "Housing first", un progetto che aiuta i migranti a trovare una casa

La casa è il bene più prezioso. Partendo da questo presupposto, la cooperativa riminese Terre Solidali Sociale ha dato vita a “Una possibilità per tutti – Housing First”, un progetto che si rivolge principalmente ai migranti in cerca di un alloggio, per favorire l’inclusione e l’integrazione sociale e combattere paure e pregiudizi. L’iniziativa, appoggiata, tra gli altri, anche dal Comune di Rimini e attualmente protagonista di una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso, ha l’obiettivo di aiutare i migranti a trovare una casa, superando i tanti ostacoli che questa ricerca comporta, tra cui timore e pregiudizi da parte dei locatori. A Rimini, come in molte altre parti d’Italia, anche se in possesso di regolari permesso di soggiorno e contratto di lavoro, tanti migranti faticano a trovare un alloggio o un posto letto. Grazie alla campagna di crowdfunding, la cooperativa Terre Solidali Sociale potrà avere le risorse per invertire questa tendenza, ricercando appartamenti sfitti ma anche mettendo in atto molte altre azioni concrete per abbattere il muro della paura e della diffidenza e promuovere una reale integrazione dei migranti nella società. Tra le attività previste dal progetto, sono incluse anche lezioni di italiano, visite domiciliari con cadenza settimanale ai migranti che hanno trovato un alloggio e supporto, dove necessario, per l’inserimento lavorativo. Per maggiori informazioni sulla campagna di crowdfunding: www.produzionidalbasso.com/project/una-possibilita-per-tutti-housing-first