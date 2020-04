Alberghi, le associazioni di categoria firmano il protocollo "Accoglienza sicura"

Un piano per far ripartire in sicurezza il comparto ricettivo: Assohotel Confesercenti ha presentato lunedì al Governo, insieme alle associazioni Federalberghi e Confindustria Alberghi, un protocollo nazionale che individua misure di prevenzione della diffusione del Covid-19, per tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori.

Il protocollo è stato redatto da una task force delle diverse categorie con l'ausilio di consulenti in materia d'igiene e sicurezza e sotto la supervisione di un esperto in malattie infettive. "Accoglienza sicura", questo il nome del progetto, vuol tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori e realizzare l'equilibrio necessario per garantire l'erogazione del servizio in condizioni di sicurezza e sostenibilità, senza snaturarne le caratteristiche.

"Il mondo del turismo non si rassegna all'immobilismo: nonostante le difficoltà, le imprese del ricettivo si organizzano per fornire il proprio servizio nella sicurezza di tutti - commenta il presidente di Assohotel, Claudio Albonetti- Speriamo che alla fiducia degli operatori corrisponda una ripresa dei flussi turistici. Nella speranza che la stagione, sebbene sottotono, possa comunque rappresentare un punto di ripartenza per turisti e imprese".

"Si tratta - sostiene Filippo Donati presidente di Assoturismo-Confesercenti dell'Emilia-Romagna - di un buon equilibrio tra la tutela della salute degli ospiti e dei collaboratori e l'operatività aziendale. Il nostro intento e' quello di rimanere un punto di riferimento del turismo mondiale anche in tema di sicurezza e non solo di qualità ed efficienza dei servizi".

Il documento prevede, trai vari punti, che nelle reception e negli ambienti comuni degli alberghi si rispetti la distanza interpersonale obbligatoria di almeno 1,30 metri e che nelle strutture, fornite di gel igienizzante per gli ospiti e per il personale, siano previsti percorsi di entrata e uscita differenziati. Vietati gli assembramenti, previste misure per ridurre il tempo di permanenza nell'area di ricevimento.