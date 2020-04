A far ballare a casa ci pensano i dj con una due giorni a tutta musica

I locali sono chiusi, ma il divertimento arriva a domicilio, basta entrare nel mondo virtuale. A organizzare una due giorni all'insegna del divertimento e della buona musica ci pensano i dj del Mucho Macho Enrico Rosica e Tony Lovely con l'evento "Stai a casa tua, ascolta buona musica".

Domenica e lunedì di Pasquetta basta collegarsi alle 18 per scatenarsi in casa e magari prendere un aperitivo per un brindisi a distanza con una videochiamata agli amici. "Un week end di Pasqua diverso dal solito, in un momento storico particolare

che ci ha colpiti tutti ed in tutto il mondo - spiegano - Da quasi un mese il nostro locale, come tutti gli altri, è chiuso con tutte le difficoltà del caso, ma condividiamo la scelta, unica attuabile per poter uscire quanto prima da questo assurdo periodo.Ci mancano le nostre abitudini, i nostri clienti, anzi amici, il buon bere e la musica. Detto questo, sfruttando i potenti mezzi tecnologici che abbiamo a disposizione, domenica e lunedì dalle 18.00 in poi organizzeremo due dirette sulla nostra pagina FaceBook (https://www.facebook.com/MuchoMachoRimini) con due amici e dj che rappresentano la “colonna sonora” del Mucho, da sempre".