Coronavirus, Fase 2: "In arrivo una nuova ordinanza per Rimini"

La Regione Emilia-Romagna ha già pronta un'altra ordinanza sull'emergenza coronavirus. Sarà firmata "nelle prossime ore" dal presidente Stefano Bonaccini e conterrà l'alleggerimento di alcuni divieti. Ad esempio, solo dentro i confini del proprio Comune sarà possibile spostarsi per occuparsi del proprio orto "per autoconsumo". Oppure sarà meglio definita la possibilità di andare a raccogliere la legna nei boschi. Saranno toccati, oltre a questi, "altri piccoli aspetti che attengono alla nostra vita, sempre facendo affidamento alla responsabilità di tutti noi, ma cominciando a guardare avanti", come spiega durante il filo diretto con la giunta di oggi il sottosegretario alla presidenza della Regione Davide Baruffi. E questi "alleggerimenti si riferiscono alle città dove ci sono misure meno stringenti di quelle nella provincia di Rimini, ma uno spiraglio si apre anche per il nostro territorio.

Infatti, la nuova ordinanza ha soprattutto lo scopo di "riallineare" la disciplina delle province di Piacenza e Rimini (e della zona rossa di Medicina) con quella del resto della regione, almeno su alcuni aspetti legati alla ripartenza delle aziende nella fase 2. "Le province di Piacenza e Rimini - ricorda il sottosegretario - sono sottoposte ai vincoli piu' stringenti. Alla luce dei dati positivi dell'ultima settimana vogliamo dare qualche segnale molto puntuale di riallineamento al resto della regione". Ad esempio, precisa Baruffi, "diamo la possibilità alle imprese di liberare i magazzini, di intervenire in questa fase di fermo produttivo per sanificare e fare alcune piccole manutenzioni indispensabili e fare arrivare le materie prime" necessarie per la ripartenza. Insomma, "un passo avanti verso il ritorno alla normalità". L'attenuazione dei divieti varrà anche per Medicina, che oggi "ha dati assolutamente in linea col resto della provincia".