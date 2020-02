Coronavirus, a ruba il gel per le mani: "Vendute più di cento confenzioni in una giornata"

Le mascherine sono impossibili da trovare quasi ovunque. Sulle vetrine delle farmacie, dalla Centrale in piazza Cavour, alle Comunali vicino al mercato coperto (nella foto sotto), il cartello recita la stessa dicitura 'mascherine esaurite' e in alcuni casi anche 'gel per lavarsi le mani esaurito'.



"Una vera e propria razzìa", come racconta Alessandro Gamberini, titolare della Parafarmacia del Castello, di fronte alla rocca malatestiana. L'amuchina è terminata subito e sabato ho venduto un centinaio di confezioni di gel per lavarsi le mani di un'altra casa, me ne sono rimaste poche confezioni. Online i prezzi sono impazziti, c'è chi ha fatto scorta che sta vendendo a costi gonfiati".

Per quanto riguarda le mascherine Gamberini conferma che quelle chirurgiche, tra le più sicure, sono terminate in pratica ovunque".

Quando saranno di nuovo disponibili?

"Ho ricevuto una mail da uno dei più grossi grossisti della Romagna che ha confermato di non averne più e di essere in continuo contatto con i fornitori. Adesso in negozio mi arriverà un altro tipo di mascherina, ma non sono le chirurgiche o quelle col filtro Fp3A. E poi va detto che la mascherina serve più al malato per non contagiare che alla persona sana".

Cosa chiedono di più i clienti?

"La domanda è sempre per le mascherine o per trovare confezioni di amuchina o prodotti simili. Adesso c'è chi si preoccupa di alzare le difese immunitarie, mi chiedono vitamina C o echinacea".

Quali altri prodotti vengono venduti per la maggiore in questo momento?

"L'attenzione è concentrata su quei due articoli, è strano che ancora non comprino gli spray per disinfettare le superfici, che sarebbe anche meglio".