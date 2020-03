Coronavirus: i Centri per l’impiego chiudono al pubblico e ricevono su appuntamento: i numeri

Per garantire il rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", la direzione dell'Agenzia regionale per il lavoro ha disposto la chiusura immediata di tutti i Centri per l’impiego. I cittadini potranno accedere agli uffici solo su appuntamento, da fissare registrandosi al portale regionale Lavoro per te (http://www.agenzialavoro.emr.it/lavoro-per-te).

Per la sicurezza di tutti e nel rispetto delle norme di prevenzione, è chiesto agli utenti di presentarsi all’appuntamento solo se in buone condizioni di salute (nessun sintomo di malattie respiratorie, tosse e starnuti), senza accompagnatori (non saranno ammessi nei locali dell’ufficio), senza minori al seguito (non saranno ammessi ai locali dell’ufficio).

Gli operatori saranno comunque a disposizione, per informazioni e assistenza telefonica, ai numeri:

Centro per l’impiego di Rimini: 0541.446211 - 446209

Centro per l'impiego di Riccione: 0541.446260 - 446266

Ufficio per il Collocamento mirato: tel. 0541.446208 - 446227- 446233

I lavoratori a cui serve il modello C2 (percorso lavoratore) possono accedere al portale Lavoro per te della Regione - http://www.agenzialavoro.emr.it/lavoro-per-te - dove, previa abilitazione ai servizi amministrativi, è possibile scaricarlo in autonomia. È possibile anche richiederlo con mail o fax: impiego.rimini@regione.emilia-romagna.it - impiego.riccione@regione.emilia-romagna.it - fax 0541.202005.

Le offerte di lavoro, i corsi di formazione, avvisi e aggiornamenti sono consultabili sul sito www.agenzialavoro.emr.it/rimini

La chiusura degli uffici sarà valida fino a nuove disposizioni dell’Agenzia Regionale.