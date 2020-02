Coronavirus, i medici di famiglia rassicurano i pazienti: "Noi ci siamo sempre"

I medici di famiglia riminesi sottolineano il loro costante impegno di questi giorni per essere sempre in prima linea nell’emergenza coronavirus. Inoltre, la FIMMG annuncia che sono in arrivo ulteriori dispositivi protettivi per i prossimi giorni.

La nota della FIMMG di Rimini

Nonostante le difficoltà in cui tutti gli operatori sanitari lavorano in questa fase di emergenza della malattia, i Medici di famiglia si adoperano insieme ai Colleghi ospedalieri per garantire l’assistenza a tutti i cittadini, definendo insieme alla Direzione dell’AUSL, in un’ottica di condivisione di obiettivi e modalità operative, i percorsi per affrontare le varie fasi dell’emergenza. In particolare abbiamo sollecitato l’arrivo dei dispositivi protettivi a tutela dei Mmg e dei pazienti, che infatti sono stati consegnati ai MMG ed ai medici di C.A. già da martedi 25 febbraio. Lunedi 2 marzo avverrà la consegna di un nuovo quantitativo di tali dispositivi ad ulteriore prova della vicinanza e disponibilità concreta della Direzione dell’AUSL Romagna.

Tra le cose positive dei percorsi di gestione dei pazienti del nostro ambito riminese, vi è la possibilità per tutti i medici di famiglia e di continuità assistenziale, di fare riferimento ad un unico numero di telefono, attivo H24, per contattare il medico di Sanità pubblica, al fine di discriminare i soggetti potenzialmente a rischio e organizzare pertanto al meglio l’assistenza. Le situazioni di emergenza possono essere superate solo attraverso l’alleanza e la collaborazione di tutti gli operatori sanitari coinvolti: I medici di famiglia ci sono.