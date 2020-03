Coronavirus, il teatro Galli chiuso fino ad aprile: la direzione al lavoro sul programma

Come previsto dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri approvato il 4 marzo, tutti gli spettacoli e le iniziative previste nei teatri sono sospesi fino a venerdì 3 aprile. La Direzione sta verificando la possibilità di riprogrammare gli spettacoli annullati: tutte le informazioni saranno comunicate al più presto sul sito del teatro.

E' già annunciata la nuova data per lo spettacolo "Il pipistrello della Compagnia Corrado Abbati", rinviato a domenica 26 aprile, ore 16 al Teatro Galli e per cui restano validi i biglietti già acquistati)

La biglietteria del Teatro Galli è chiusa al pubblico, ma è regolarmente in servizio e risponde al telefono (0541 793811) negli orari consueti: da martedì a sabato dalle 10 alle 14; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30. Oppure si può scrivere una mail a biglietteriateatro@comune.rimini.it.