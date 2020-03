Coronavirus, la bufala corre in chat: falsa cura con la vitamina C

E' un messaggio audio che arriva nella cht Whatsapp e anche a Rimini sta "girando" molto, ma si tratta solo di una bufala. In questi giorni di emergenza da coronavirus le fake news si sprecano e tra le fake news di questi giorni c'è quella sulla cura alla Vitamina C.

Una cura che viene millantato funzioni su pazienti positivi al Covid19 e già adottata in diversi ospedali. Voce anonima, cura falsa. Certamente la vitamina C non fa male, ma non è il vaccino naturale al virus. Tra gli ospedali citati c'è anche il Sacco di Milano che ha smentito la notizia. E' quindi fondamentale non dare credito ad audio anomini o di dubbia provenienza e fare affidamente solo ai pediatri e ai propri medici.