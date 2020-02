Coronavirus, la Caritas chiude mensa e dormitorio: "I pasti verranno distribuiti in sacchetti"

Anche la Caritas ha preso da domenica sera provvedimenti in seguito agli sviluppi e ai rischi di contagio del Coronavirus. Sulla sua pagina facebook ha informato le chiusure e lo stop ai servizi per le persone in difficoltà.

"Alla luce degli ultimi sviluppi del contagio da Covd-19 (coronavirus) che sta interessando anche la nostra regione e in attesa dei provvedimenti in evoluzione delle autorità pubbliche e sanitarie, chiudiamo la mensa e i pasti, possibilmente caldi, saranno distribuiti con i sacchetti. Chiusi anche il dormitorio per senza dimora, il centro di ascolto, si riceverenno solo le urgenze previo appuntamento telefonico, il centro educativo". Chiuse anche le docce e stop alla distribuzione di vestiti e chiuso anche l'ambulatorio medico.

"Speriamo che la situazione non crei troppi disagi, continueremo a lavorare affinché la crisi possa essere superata senza cedere ad allarmismi che fatalmente ricadono sui più deboli, a cui non deve venir meno la nostra prossimità".