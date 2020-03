Coronavirus, la città si sveglia con una pioggia di post-it: "Tutto andrà bene"

E' una "portatrice sana" di speranza e ottimismo. Nessuno sa chi sia, ma la calligrafia fa pensare a una ragazza, autrice di un gesto che ha commosso e regalato un sorriso a commercianti e cittadini. Ha infatti tappezzato bar, ristoranti, negozi di abbigliamento e scarpe, bancomat e gelaterie del centro storico con post-it dove si legge la frase "Andrà tutto bene", affiancata da sorrisi e cuoricini. "Non sappiamo chi sia - raccontano alcuni commercianti - ma alzare questa mattina la saracinesca e vedere il biglietto è stato emozionante, dà coraggio. E' un momento difficile per tutti e ogni gesto che infonde speranza è importantissimo".

A qualche vetrina il biglietto è stato attaccato anche con l'attività già aperta, ma il gestore non se ne è accorto subito. L'anonima, volendo pensare che sia una ragazza, si è concentrata soprattutto in centro storico, da via Gambulanga a piazza Tre Martiri, da corso d'Augusto a piazza Cavour, prediligendo molto le attività chiuse che recitano sulla vetrina l'apertura "a data da destinarsi", oppure quelle che stanno approfittando di questo momento per fare lavori interni o le ferie.

Una vera e propria pioggi di post-it rosa, arancioni, gialli per fare tornare un attimo il sorriso, cogliendo forse il messaggio che il sindaco Andrea Gnassi ha lanciato ieri con un video sulla pagina facebook del Comune esortando i cittadini a seguire le indicazioni del Governo, ma senza abbattersi, sicuro che la città ce la farà, anche questa volta, più forte di prima.