Coronavirus, maestra positiva al tampone: venti bambini in quarantena

E' risultata positiva al tampone per il coronavirus. La paziente è una 54enne che lavora come maestra in una scuola di Cattolica e per i suoi venti alunni è scattata la quarantena. I bambini frequentano la seconda elementare. Il provvedimento è stato preso dall’Ufficio di Igiene pubblica dell’Ausl Romagna che ha contattato le famiglie dei bimbi. La quarantena è un provvedimento precauzionale per la salute dei bimbi.

E' invece stato dimesso il ristoratore di Cattolica, titolare di una trattoria a San Clemente, il primo caso di coronavirus nella provincia di Rimini. Il 71enne è stato ricoverato per una settimana nel reparto di Malattie infettive nell'ospedale Infermi. Il sindaco di San Clemente Mirna Cecchini nei giorni scorsi aveva disposto la chiusura del suo locale ed erano stati ricostruiti tutti gli spostamenti per verificare le persone con le quali aveva avuto contatti diretti.