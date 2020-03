Nidi e scuole di infanzia, novità: abolita la caparra e snellite le procedure di accesso

La graduatoria per l'accesso ai nidi e scuola di infanzia comunali per l'anno scolastico 2002/2021 sarà pubblicata mercoledì 11 marzo, e consultabile all’indirizzo http://bit.ly/INFOServiziEducativiRN. Per venire incontro alle famiglie riminesi - in questo periodo di restrizioni legate alle misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covi-19 - il Comune di Rimini ha disposto alcune importanti novità rispetto a quanto previsto dal Bando.

"Si tratta di misure straordinarie – spiega Mattia Morolli, assessore ai servizi educativi – per andare incontro alle famiglie riminesi in questo momento delicato. Abbiamo scelto di non chiedere alcuna caparra e di snellire le procedure per la conferma dei posti, evitando il più possibile gli spostamenti di persone nelle strade e negli uffici pubblici".

Come faccio per confermare il posto? Come posso pagare la caparra prevista?

I minori accettati in un nido o scuola infanzia comunale per l’A.S. 2020-21, si intendono automaticamente tutti confermati nell'asilo assegnato senza versamento di alcuna caparra.

E se voglio rinunciare al posto? Come devo fare?

Solo nel caso in cui si intenda rinunciare al posto assegnato sarà necessario trasmettere il modulo di rinuncia, esclusivamente via email, al seguente recapito ufficioiscrizioni@comune.rimini.it, allegando copia del documento di identità.

Sono in lista d’attesa, cosa devo fare?

Coloro che risultano in lista d’attesa verranno contattati telefonicamente dall’ufficio nel caso in cui si liberino posti.

Per informazioni contattare l'ufficio telefonicamente ai numeri: 0541/704748 – 704766.