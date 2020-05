Spiaggia libera, le nuove regole: distanza di almeno 5 metri dai vicini, segnaletica, steward e passerelle

Poche semplici regole di comportamento da rispettare, personale per l’assistenza ai bagnanti, segnaletiche dedicate e passerelle per agevolare gli spostamenti e soprattutto spazi ampi a disposizione degli ospiti: anche la vita sulle spiagge libere si aggiorna nel segno della sicurezza e della prevenzione. In linea con le indicazioni contenute dall’ordinanza regionale, il Comune di Rimini sta completando la riorganizzazione delle spiagge a libero accesso, che saranno fruibili seguendo una serie di accorgimenti da adottare e riepilogati nei pannelli che l’Amministrazione sta predisponendo in queste ore per fornire un’informazione completa a tutti i bagnanti.

Anche per la spiaggia libera la priorità è garantire un ampio spazio per ogni bagnante, che potrà posizionare le proprie attrezzature (ombrelloni, asciugamani, lettini, sdraio etc.) ad almeno 5 metri di distanza dai vicini. Si potrà stare insieme al proprio nucleo familiare o alle persone con cui si condivide la stanza o l'abitazione, mentre bisognerà rispettare il distanziamento dagli altri bagnanti. Spetterà al Comune provvedere alla pulizia quotidiana e all'igienizzazione costante dei servizi igienici presenti, oltre a garantire la presenza di steward di spiaggia a disposizione dei bagnanti per fornire informazioni e suggerimenti sul rispetto delle misure di prevenzione. Gli steward, già in parte individuati tra personale dell’Amministrazione Comunale, saranno quindi un supporto per gestire l’accesso alla spiaggia e dare un aiuto ai bagnini e non avranno funzione di controllo, che resta in campo agli organismi preposti.

Oltre ai pannelli informativi, l’Amministrazione sta lavorando ad un sistema di comunicazione che prevede l’indicazione a terra di percorsi per l’accesso al mare, segnaletica e la posa di passerelle nelle spiagge libere più ampie (antistanti piazzale Boscovich e colonia Bolognese), per rendere agevole a tutti l’accesso in spiaggia.

“Stiamo inoltre valutando la possibilità dell’ausilio di app per la gestione degli accessi per le spiagge libere più ampie e più frequentate – annuncia l’assessore al Demanio Roberta Frisoni – Alla prenotazione con app sarebbe destinata solo una parte della spiaggia e potrebbe riverlarsi utile in caso di eccessiva affluenza per evitare code e assembramenti. Stiamo raccogliendo delle proposte che saranno vagliate nei prossimi giorni”.

Lotta al Covid

Le altre misure di sicurezza e prevenzione sono quelle ormai consolidate, a partire dalla necessità di mantenere la giusta distanza tra le persone ed evitare gli assembramenti. Nel caso si decidesse di fare una passeggiata, è necessario assicurare una distanza di almeno un metro dalle altre persone presenti in spiaggia e se non è possibile è richiesto l’uso della mascherina. Anche durante il bagno in mare è necessario rispettare il divieto di assembramento e il distanziamento di almeno un metro dagli altri bagnanti. I giochi da spiaggia e le attività sportive sono consentite solo negli spazi dedicati e sempre mantenendo il distanziamento interpersonale. Anche gli sport individuali che si svolgono in spiaggia o in acqua possono essere praticati nel rispetto delle misure di distanziamento. Restano valide le altre due norme generali: il divieto di recarsi in spiaggia nel caso si presentino sintomi di infezione respiratoria e l’invito a igienizzarsi spesso le mani.