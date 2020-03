Coronavirus, Nuova ricerca: "Siamo in contatto con i vertici Ausl e sempre a disposizione"

A fronte della pandemia che sta aggredendo l’Italia, Clinica Nuova Ricerca ha assunto da subito un atteggiamento di grande attenzione e adottato tutte le misure di prevenzione dettate nel Decreto emanato dal Governo l'8 marzo, allineandosi alle linee di massima tutela per la salute pubblica.

"Tutti noi siamo vicini e solidali con chi sta profondendo sforzi senza precedenti. Il sistema sanitario regionale – dice Giorgio Celli, Direttore generale della Clinica Nuova Ricerca – è un patrimonio prezioso di tutti i cittadini e sta rispondendo con straordinaria tempestività. Siamo in contatto coi vertici dell’AUSL della Romagna, sanno che la nostra struttura è pronta ad assecondare le richieste che le verranno fatte":

Alla Clinica Nuova Ricerca è sospesa tutta l’attività routinaria, mentre vengono svolti solo servizi di diagnosi e terapia di prima necessità che non interessino forme attinenti all’epidemia in corso.

Il laboratorio di analisi è quindi aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 15.00, il sabato dalle 7.30 alle 12. Viene garantita una linea diagnostica e terapeutica per i pazienti urgenti e non differibili con esami quali elettrocardiogramma (ECG), diagnostica prenatale, chirurgia oculare urgente. Sono sospese le attività ambulatoriali e di sala operatoria.

