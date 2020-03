Coronavirus, ampliata all'Infermi l'area degenza della Terapia intensiva: nuovi posti in arrivo

L'ospedale amplia i suoi spazi per fare fronte all'emergenza coronavirus. In arrivo nuovi posti di terapia intensiva all’Infermi. Con una nuova ordinanza contingibile e urgente, pubblicata sabato 28 marzo sull'albo pretorio, il sindaco Andrea Gnassi ha preso atto della richiesta arrivata dal direttore dell’Infermi e ordinato di destinare "come area di degenza aggiuntiva di terapia intensiva il 6° piano del DEA dell’Ospedale di Rimini, originariamente dedicato alla terapia intensiva neonatale".

Il 27 febbraio e 10 marzo, due ordinanze avevano predisposto che il quinto piano del DEA (destinato alla Degenza Ostetrica) destinasse 44 posti letto per l’emergenza e poi anche il sesto piano ad ulteriori 40 posti oltre ad una stanza a pressione negativa con filtro per neonato/lattante. Il 16 marzo un nuovo provvedimento aveva riguardato le due sale operatorie contigue alle sale parto del quinto piano del DEA. Adesso un ulteriore sostegno per fronteggiare la crisi sanitaria.