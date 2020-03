Coronavirus, rinviata anche la kermesse "La settima arte" dedicata al mondo del cinema

La Settima Arte - Cinema e Industria nasce come evento per il territorio e per tutti, con l’obiettivo di creare momenti di dialogo, confronto e di grande partecipazione collettiva. Per questo motivo, viste le disposizioni in atto per l’emergenza Coronavirus, gli organizzatori della manifestazione (Confindustria Romagna, Cinema Fulgor e Università degli Studi di Bologna - Dipartimento Scienze per la Qualità della Vita di Rimini, in collaborazione con il comune di Rimini) ritengono vengano meno le condizioni per la realizzazione della festa del cinema di Rimini nelle date stabilite e già comunicate, 3-5 aprile 2020.

Il programma della seconda edizione, che sarebbe stato presentato proprio in questi giorni, prevedeva infatti numerosi eventi con masterclass, incontri, proiezioni ed anteprime, momenti di formazione, appuntamenti per studenti, mostre, indirizzati ad un’ampia partecipazione di pubblico e di conseguenza strettamente legati alle limitazioni delle ordinanze vigenti. Inoltre, la presenza di ospiti nazionali ed internazionali diventa ora difficoltosa se non impossibile, anche a causa delle limitazioni e alle difficoltà negli spostamenti.

Gli organizzatori, mantenendo il pieno impegno nel loro progetto di sostegno e diffusione della cultura e della promozione dei valori dell’industria del cinema, si vedono quindi costretti a prendere questa difficile decisione, nella piena volontà di continuare ad impegnarsi per organizzare, a date da destinarsi, la Settima Arte – Cinema e Industria nell’anno delle celebrazioni del centenario felliniano.

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i patrocinatori, i partner culturali e tecnici, gli sponsor, per il sostegno ricevuto e per il grande lavoro svolto in questi mesi preparatori.