Burioni pubblica il nuovo libro 'Virus': "Devolverò i proventi a favore della ricerca sui coronavirus"

"Tutti i proventi che mi deriveranno dalla vendita del mio nuovo libro saranno da me devoluti a favore della ricerca scientifica sui coronavirus. A seconda dell'importo potrà essere un premio per un giovane ricercatore, una borsa di studio, dipenderà dalla cifra che sarà disponibile". Parola dell'immunologo riminese Roberto Burioni, che lo ha scritto, nero su bianco, sulla sua pagina facebook, dopo gli attacchi ricevuti appena Amazon ha pubblicata la data di uscita del libro. E' atteso infatti per il 10 marzo online e in libreria "Virus. La grande sfida. Dal coronavirus alla peste, come la scienza può salvare l'umanità".

"Nel maggio dell'anno scorso avevo deciso insieme a Rizzoli di pubblicare finalmente un libro volto a spiegare la scienza, il suo fascino, il suo progresso e non a confutare i cretini - spiega Burioni - L'argomento prescelto, ovviamente, riguardava i virus. Ero a buon punto nella scrittura quando a gennaio, esattamente l'otto gennaio, ho capito che in Cina stava succedendo qualcosa di molto grave (e l'ho scritto su Medical Facts). Per questo ho proposto a Rizzoli di velocizzare l'uscita del libro, ritenendo che il modo migliore per confrontarsi con una nuova minaccia fosse quello di fornire alla gente notizie accurate e comprensibili sui virus e sulle epidemie. Questa necessità negli ultimi giorni è diventata ancora più pressante, e l'urgenza di questo libro ai miei occhi maggiore".

La mia convinzione di sempre è che nella corretta informazione sia il segreto per vincere il pregiudizio e combattere il panico e la paura. Proprio per questo ho fatto di tutto, insieme a Rizzoli, perché questo libro potesse essere disponibile il prima possibile", continua Burioni che nel suo intervento ha rpecisato di avere scritto il volume a quattro mani con il collega Pier Luigi Lopalco, che grazie alla disponibilità dell'editore il libro sarà venduto a un prezzo minore rispetto alle precedenti pubblicazioni, ovvero 15 euro, invece di 18. "L'abbiamo ritenuto doveroso considerando l'importanza dell'argomento. In giro c'è molta paura, e io penso che il miglior modo per tranquillizzare un bambino che pensa che in una stanza buia c'è un mostro è semplicemente accendere la luce. E' quello che io e Pierluigi abbiamo cercato di fare scrivendo questo libro".