Coronavirus, Ryanair cancella tutti voli da e per l'Italia fino ad aprile

Coronavirus, Ryanair cancella tutti i voli da e per l'Italia fino ad aprileLLLa compagnia aerea Ryanair martedì ha annunciato la sospensione di tutti i voli programmati da e per gli aeroporti italiani come conseguenza della decisione del governo italiano di porre l'intero paese in "lockdown" per arginare l'epidemia di Coronavirus. Pertanto dalle 24:00 dell'11 marzo fino alle 24:00 dell'8 aprile, Ryanair sospenderà tutti i voli nazionali italiani. Dalle 24:00 di venerdì 13 marzo fino alle 24:00 di mercoledì 8 aprile, Ryanair sospenderà tutti i voli internazionali italiani.

Coronavirus, Ryanair e British Airways cancellano i voli per l'Italia

Tutti i passeggeri interessati hanno ricevuto notifiche e-mail che li informano di queste cancellazioni di voli. I passeggeri possono ottenere un cambio di prenotazione con un volo in partenza fino alla mezzanotte di venerdì 13 marzo. I passeggeri interessati potranno scegliere tra un rimborso completo o un credito di viaggio che può essere riscattato sui voli Ryanair nei prossimi 12 mesi. La decisione della compagnia aerea low cost segue quella già presa dalla compagnia aerea britannica British Airways, che ha annunciato di aver cancellato tutti i voli da e per l’Italia.

