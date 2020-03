Start Romagna, i nuovi orari di apertura delle biglietterie

In osservanza alle direttive dettate dalle ordinanze regionali, Start Romagna comunica che a partire da domani, mercoledì 25 marzo, e fino a domenica 5 aprile, gli orari di apertura delle biglietterie subiranno alcune variazioni.

I Punto Bus di Rimini (Via Clementini ed esterno Stazione FS) saranno aperti al pubblico dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 13, mentre resteranno chiusi la domenica e nei festivi. Sempre a partire da domani il Punto Bus di Riccione resterà chiuso fino a domenica 5 aprile, aggiungendosi a quello di Santarcangelo, chiuso precauzionalmente già da diversi giorni. La clientela potrà in qualsiasi momento munirsi di biglietto o ricaricare gli abbonamenti in proprio possesso utilizzando le emettitrici automatiche dislocate sul territorio: a Riccione in piazzale Curiel, a Forlì in Piazzale Martiri d’Ungheria, a Santarcangelo di Piazza Ganganelli, a Ravenna in Piazzale Farini e a Cesena in Viale Carducci 5.

E’ possibile inoltre acquistare i biglietti presso le rivendite autorizzate non interessate da provvedimento di chiusura, come le edicole, o tramite smartphone con le App dedicate Roger, myCicero, DropTicket, Muver. La vendita a bordo dei mezzi è sospesa.

Per informazioni è possibile contattare il servizio telefonico Info Start 199.115577 o consultare i canali informativi di Start Romagna: il sito internet www.startromagna.it, la pagina Facebook e il canale Telegram.