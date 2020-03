La cultura a domicilio "risuona" con il concerto di Sollima e Avital

Prosegue l’attività on line di stRIMINIng Cultura a domicilio, la piattaforma presente sul sito del Comune di Rimini per raccogliere e condividere in rete contenuti culturali e artistici della città. Venerdì 27 marzo, nella giornata nella quale tutto il mondo si celebra il teatro a sipari abbassati e platee chiuse al pubblico, si riaprono virtualmente le porte del Teatro Galli per riascoltare la musica di Giovanni Sollima e Avi Avital, protagonisti nel novembre scorso sul palcoscenico riminese con il concerto Roots.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo spettacolo da oggi pomeriggio alle 18 sarà disponibile in streaming sulla piattaforma all’indirizzo www.comune.rimini.it/comune-e-citta/citta/cultura-a-domicilio nella sezione spettacoli in streaming, dove è già possibile accedere a contenuti come "Zoroastro. Io, Giacomo Casanova”, il film-concerto girato al Teatro Galli dal regista Gianni Di Capua con Galatea Ranzi e Rivale il film-opera di Giulio Boato tratto dall’omonima opera da camera composta da Lucia Ronchetti.