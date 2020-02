Coronavirus, tanti politici a cena nel ristorante cinese per un gesto solidale

Il vicesindaco Gloria Lisi, il consigliere comunale di Rimini Attiva Kristian Gianfreda, ma anche l'assessore Jamil Sadegholvaad e l'ex assessore Samuele Zerbini. Sono diversi i politici riminesi che in questi giorni sono andati a cena al ristorante cinese. Un gesto di solidarietà per questi esercenti che in giorni di "paura da Coronavirus" si sono visti i locali svuotati, quasi senza prenotazioni.

Lisi e Gianfreda, insieme ad altri esponenti della lista sono andati al Sole Cinese, in via Pani, inisieme alle loro famiglie, proprio a dimostrare che non si corre alcun pericolo e a stringere la mano ai gestori che insieme a tanti colleghi stanno facendo i conti con l'influenza che sta seminando il panico in ogni angolo del mondo.