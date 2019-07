Da cinquant'anni sceglie Torre Pedrera: un premio a Margherita Corradi

Consgenati alla signora Margherita Corradi, in Micheloni, di Verona un attestato ed alcuni riconoscimenti da parte dell'amministrazione comunale, presente l'assessore Jamil Sadegholvaad, e dal Comitato Turistico di Torre per la fedeltà a Torre Pedrera dove passa tutte le estati degli ultimi 50 anni con il marito e i 6 figli cresciuti sulle spiagge dell'adriatico. "La conosco bene Torre Pedrera e l'ho vista cambiare e spero cambi sempre in meglio con il nuovo lungomare di cui mi hanno parlato". La signora assieme alla famiglia ha passato i primi anni in hotel e adesso in appartamento dove si gode la meritata pensione