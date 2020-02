Dalla parte dei precari e dei disoccupati: gli incontri del sindacato per capire il mondo del lavoro

Dalla parte dei precari e dei disoccupati per comprendere meglio il mondo del lavoro. I pomeriggi informativi, con la partecipazione del Centro per l’Impiego della Provincia di Rimini, si terranno nel Salone Agorà della sede Cgil, in via Caduti di Marzabotto 30. Incontri gratuiti ed aperti a tutti, particolarmente indirizzati ai precari e a chi è in cerca di lavoro, organizzati da NidiL, S.O.L (Servizio Orienta Lavoro) e CGIL Rimini.

Programma

Giovedì 20 febbraio, ore 14.30 – 16.30 (a cura di NIdiL CGIL): Orientarsi nei rapporti di lavoro nella provincia Rimini – Il lavoro subordinato, atipico e autonomo.

Giovedì 27 febbraio, ore 14.30 – 16.30 (a cura dell’Uff. Vertenze CGIL): Elementi del contratto – Il contratto di lavoro individuale e il CCNL, la durata del contratto, il periodo di prova, le mansioni, i livelli.

Giovedì 5 marzo, ore 14.30 – 16.30 (a cura del Centro per l’Impiego): Come e dove cercare lavoro – I canali per la ricerca – Il mercato del lavoro – Internet ed i social network per la ricerca del lavoro.

Giovedì 12 marzo ore 14.30 – 16.30 (a cura del Centro per l’Impiego): Come affrontare un colloquio di lavoro: Come presentarsi all’impresa, le domande più frequenti, gli errori da non commettere.

Per confermare la propria partecipazione gli interessati potranno inviare una mail a rn.nidil@er.cgil.it.