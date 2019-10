Dehors nel mirino, Sensoli (M5S): "Gli accordi devono essere rispettati"

"Se viene dato l'ok ad un accordo deve essere rispettato". E' la considerazione di Raffaella Sensoli al termine della replica all'assessore Raffaele Donini al quale la consigliera del Movimento 5 stelle ha sottoposto, martedì mattina in aula, un'interrogazione a risposta immediata sul "braccio di ferro tra Comune, commercianti e sovrintendenza" che vede come oggetto del contendere i dehors in centro a Rimini.

Nei giorni scorsi infatti molti commercianti hanno ricevuto lettere di diniego da parte della Soprintendenza rispetto ai rinnovi per l'allestimento dei dehors anche nei mesi invernali.

"E' stato fatto un lavoro eccellente dai commercianti - ha rimarcato la pentastellata - che hanno mantenuto una linea estetica uniforme. Dopo aver concluso i lavori, a cui era stato dato il via libera, gli viene detto 'no, smontate tutto'. Senza nemmeno dare la possibilità di correggere eventuali errori. E' assurdo anche non ritenere queste strutture di non facile rimozione quando, in spiaggia, godono di questo status le cabine in cemento che non avendo fondamenta sono ritenute facilmente rimovibili. Le istituzioni devono chiarirsi e deve essere uniformate le normative. Soprattutto quando viene dato un 'ok' a un accordo, questo deve essere definitivo, altrimenti si danneggiano economicamente categorie già in affanno", ha concluso Sensoli.

Il titolare dell'Urbanistica in viale Aldo Moro ha spiegato che "la disciplina che regola i dehors per la parte che riguarda la Regione, è del tutto chiara e priva di ambiguità" ma che, tuttavia, i comuni "possono meglio dettagliare quanto previsto dalla norma con il Rue". E ha aggiunto: "Abbiamo chiesto chiarimenti al Comune di Rimini che ci ha informato di aver appena adottato la variante del Rue. Ciò non toglie che, qualora sussistano vincoli storico-architettonici, si debba ottenere, e non solo richiedere, il parere della competente sovrintendenza".